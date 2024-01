Wang Yi diz que em 2024 a diplomacia chinesa continuará promovendo caminho comum para a modernização de todos os povos

Apoie o 247

Global Times - O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, também membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), afirmou nesta terça-feira (9) durante um simpósio sobre a situação internacional e a política externa, que a diplomacia chinesa seguirá os princípios da confiança e autossuficiência, abertura e inclusão, justiça e cooperação ganha-ganha para promover o caminho comum para a modernização de todos os povos. Ele fez o balanço das realizações da China na diplomacia no ano passado e reafirmou a missão para 2024 estabelecida pela Conferência Central sobre Trabalho Relacionado a Assuntos Externos.

Analistas acreditam que, com os planos abrangentes delineados na Conferência Central sobre Trabalho Relacionado a Assuntos Externos, realizada em Pequim de 27 a 28 de dezembro de 2023, a China continuará colaborando com a comunidade internacional para lidar com as crescentes incertezas e cumprirá seu papel como estabilizador e motor global.

Wang observou que 2023 foi um ano de mudanças profundas nas relações internacionais e de progresso sólido na modernização da China, além de um ano de exploração e colheita para a diplomacia chinesa. Sob a liderança firme do Comitê Central do PCCh, com o camarada Xi Jinping no núcleo, a diplomacia chinesa aderiu aos seus princípios, contribuindo com novas inovações para a construção de um país forte e para o rejuvenescimento nacional, assim como para a manutenção da paz mundial e o estímulo ao desenvolvimento comum.

Wang enfatizou que, no ano passado, diante de questões importantes relacionadas ao futuro e desenvolvimento da humanidade e do mundo, a diplomacia chinesa sempre esteve do lado certo da história e do progresso, tomando decisões que resistiram ao teste da prática e do tempo.

"Entre a cooperação e o confronto, escolhemos firmemente a cooperação; entre a unidade e a divisão, escolhemos firmemente a unidade; entre a abertura e o fechamento, escolhemos firmemente a abertura; entre a paz e a guerra, escolhemos firmemente a paz; entre o multilateralismo e o unilateralismo, escolhemos firmemente o multilateralismo; entre a justiça e a força, escolhemos firmemente a justiça", afirmou Wang.

Com a Conferência Central sobre Trabalho Relacionado a Assuntos Externos guiando a direção do trabalho externo da China em 2024, o país fará mais contribuições para a governança global em meio a desafios crescentes, afirmaram observadores.

Novos desafios

No seminário de terça-feira, Wang revisou os seis destaques da diplomacia chinesa em 2023, incluindo a diplomacia de alto nível, a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, o terceiro Fórum do Cinturão e Rota para a Cooperação Internacional, a expansão do mecanismo Brics, a Cúpula China-Ásia Central e a histórica reconciliação entre Arábia Saudita e Irã.

Sobre a diplomacia de alto nível, Wang observou que, ao longo de 2023, o presidente Xi liderou pessoalmente e participou de dois eventos diplomáticos importantes, compareceu a três cúpulas multilaterais, realizou quatro visitas importantes e participou de mais de 100 reuniões, além de conversas por videoconferência e telefonemas. Isso destacou os diversos aspectos da China na nova era, promoveu as interações bilaterais da China com o mundo e abriu um novo capítulo nas relações exteriores chinesas.

As interações entre o presidente Xi e outros líderes de topo não foram suspensas nos últimos três anos e se fortaleceram em 2023, fornecendo orientação estratégica para as relações bilaterais, disse Wang Huiyao, fundador e presidente do Centro para a China e Globalização (CCG), que também participou do seminário terça-feira ao Global Times.

O especialista observou que, em 2023, a diplomacia chinesa foi marcada tanto pela diplomacia de alto nível quanto pela diplomacia interna. Isso incluiu o convite a um grande número de líderes estrangeiros, ministros, autoridades e indivíduos de vários setores para visitar a China. Além disso, as trocas de alto nível foram acompanhadas pelo aumento das trocas entre pessoas da China e de outros países, solidificando ainda mais as bases dessas relações bilaterais.

Su Xiaohui, vice-diretor do Departamento de Estudos Internacionais e Estratégicos do Instituto de Estudos Internacionais da China, afirmou que o ano de 2023 também teve grande significado para a China, pois o país implementou uma diplomacia de grande país com características chinesas na nova era, resultando em conquistas significativas.

Por exemplo, após uma reunião entre seus principais líderes em São Francisco, as relações China-EUA gradualmente se estabilizaram. Su observou que, embora ainda haja incertezas nas relações bilaterais, promover relações estáveis entre China e EUA será benéfico para ambos os países e atenderá às expectativas da comunidade internacional.

As conquistas diplomáticas da China em 2023 não aconteceram por acaso, disse Su ao Global Times, observando que a China trabalhou ativamente para fortalecer as relações com países vizinhos e construir consenso com países em desenvolvimento para criar uma comunidade com um futuro compartilhado.

A expansão do bloco Brics destaca a crescente influência das economias emergentes na governança global, com a China desempenhando um papel cada vez mais importante. Além disso, o compromisso da China em promover negociações de paz, justiça e equidade ajudou a facilitar a reconciliação no Oriente Médio, disse Su.

Su alertou para incertezas, especialmente aquelas causadas pelos Estados Unidos devido às eleições presidenciais em 2024, juntamente com intensos conflitos domésticos e polarização. As incertezas não afetarão apenas a política doméstica dos EUA, mas também influenciarão suas políticas externas, causando crescentes preocupações em todo o mundo.

Su observou que o ano de 2024 é significativo, pois marca o 75º aniversário da fundação da República Popular da China. A diplomacia chinesa dará prioridade ao desenvolvimento doméstico e se esforçará para criar um ambiente favorável ao crescimento. Consequentemente, a China dará grande ênfase à salvaguarda da paz e estabilidade globais.

Todos esses destaques da diplomacia chinesa em 2023 mostraram as realizações e eficácia do trabalho externo da China guiado pelo Pensamento de Xi Jinping sobre a Diplomacia. Além disso, com a implementação do trabalho diplomático pragmático da China e a estreita colaboração com o Sul Global, a influência da China, como uma das principais potências responsáveis, também aumentou, afirmou Li Haidong, professor da Universidade de Assuntos Externos da China, ao Global Times na terça-feira.

Além disso, à medida que os conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio persistem em 2024, a situação internacional se enredou em caos e incertezas. Diante disso, a comunidade internacional está ansiosa pela maior participação da China, disse Li.

Em 2024, a China está preparada para assumir o papel de estabilizador e motor, fomentando a colaboração internacional e impulsionando o mundo em direção à prosperidade, disse Li.

Durante o seminário de quarta-feira, Wang enfatizou que em 2024, a diplomacia chinesa, sob a liderança do Comitê Central do PCC com o camarada Xi no núcleo, continuará a combinar o desenvolvimento da China com o desenvolvimento do mundo e unir os interesses do povo chinês aos interesses do povo do mundo.

Junto com outros países, assumiremos as responsabilidades da época, trabalharemos juntos para enfrentar desafios e promover o mundo em direção a um futuro melhor e mais brilhante, com uma visão mais ampla e ações mais proativas, disse Wang.

