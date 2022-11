Wang Yi e Antony Blinken conversam por telefone

As duas partes trocaram opiniões sobre as relações bilaterais atuais e futuras edit

Rádio Internacional da China - O membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e chanceler chinês, Wang Yi, conversou nesta segunda-feira (31) por telefone com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken. As duas partes trocaram opiniões sobre as relações bilaterais atuais e futuras.

Blinken afirmou que a parte norte-americana deu muita atenção ao 20º Congresso Nacional do PCCh e ao relatório do evento. Wang Yi apontou que o resultado mais importante do Congresso é definir a posição do camarada Xi Jinping como núcleo do Comitê Central e de todo o Partido, assim como determinar o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas para a nova era como o pensamento orientador que deve ser insistido por longo prazo. A China vai seguir firmemente o caminho do socialismo com características chinesas, que já foi comprovado bem-sucedido.

O chanceler chinês disse que uma informação importante emitida no Congresso é que a China continuará com o princípio diplomático de defender a paz mundial e promover o desenvolvimento conjunto e com a política nacional básica de abertura ao exterior, de modo a impulsionar o progresso geral da humanidade com a modernização chinesa.

O diplomata assinalou que a promoção do relacionamento sino-norte-americano de volta ao trilho de desenvolvimento estável não apenas corresponde aos interesses comuns dos dois países, como também atende à esperança geral da comunidade internacional. Wang Yi exortou que a parte norte-americana pare das repressões contra a China e não crie novos obstáculos aos laços entre os dois países.

Blinken disse que o mundo aguarda com expectativa a cooperação entre os EUA e a China. A parte norte-americana quer manter contatos com a China sobre as relações bilaterais na próxima etapa, efetuar colaborações bilaterais e discutir sobre a base para o relacionamento entre os dois países.

As duas partes também trocaram ideias sobre a questão da Ucrânia e outros temas.

