Warnock vence no 2° turno na Geórgia e consolida controle do Partido Democrata no Senado dos EUA

Reuters - O democrata Raphael Warnock foi reeleito para o Senado dos Estados Unidos em uma dura disputa de segundo turno na Geórgia na terça-feira, fortalecendo a ligeira maioria de seu partido ao derrotar o republicano Herschel Walker.

A vitória projetada de Warnock era estreita. Com 99% dos votos estimados contados, ele liderava sobre Walker por 50,8% a 49,2%, de acordo com a Edison Research.

O resultado consolida a Geórgia como um estado decisivo para as eleições presidenciais de 2024. Os democratas já venceram três disputas para o Senado nos últimos dois anos no antigo reduto republicano, e o presidente Joe Biden venceu no estado em 2020.

"Vamos comemorar um pouco nesta montanha. Vamos dançar porque merecemos. Mas amanhã voltaremos ao vale para trabalhar", disse Warnock, um pastor batista, a uma multidão animada de apoiadores.

A derrota de Walker também é um revés para Donald Trump, que busca a indicação republicana para concorrer à Casa Branca novamente em 2024. O ex-presidente endossou Walker e dezenas de outros republicanos de destaque nas eleições de meio de mandato deste ano, mas acumulou resultados mistos em disputas mais acirradas.

A campanha de Walker foi atormentada por repetidas gafes. Um candidato abertamente antiaborto, ele foi perseguido por relatos de que pagou para várias ex-namoradas realizarem abortos, alegações que ele negou.

Warnock destacou essas preocupações em comícios e propagandas eleitorais, que tornaram a disputa a mais custosa deste período do ano, com mais de 400 milhões de dólares gastos.

A disputa foi para segundo turno depois que nenhum dos candidatos garantiu 50% dos votos em 8 de novembro.

Os democratas agora estão a caminho de uma maioria de 51 cadeiras no Senado de 100 assentos, o que tornará um pouco mais fácil avançar os indicados de Biden para cargos judiciais e administrativos. Antes, o partido Democrata contava com 50 assentos.

Os democratas, no entanto, enfrentarão um obstáculo maior na Câmara dos Deputados, depois que os republicanos obtiveram uma maioria estreia em 8 de novembro, embora tenham ficado aquém da "onda vermelha" que alguns do partido previam.

Warnock, que como Walker é negro, é pastor da histórica igreja de Atlanta, onde pregava o líder dos direitos civis assassinado Martin Luther King Jr. É sua segunda vitória no segundo turno em dois anos, depois de ter conquistado a vaga para o Senado em janeiro de 2021.

