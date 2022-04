Washington diz que China "está desafiando a ordem mundial"

Apoie o 247

RT - O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que "uma China mais confiante está desafiando a ordem internacional baseada em regras que há muito tem sido a base da segurança e da prosperidade para os americanos e as pessoas em todo o mundo". A era da Guerra Fria acabou.

"Estamos de volta ao turbilhão da história", disse o funcionário da Casa Branca durante uma cerimônia de dedicação de um busto do ex-secretário de Estado James Baker, que serviu de 1989 a 1992.

Ele também enfatizou que a Rússia "invadiu um vizinho", referindo-se à operação militar especial russa na Ucrânia, e acusou Moscou, sem fornecer provas, de ameaçar "com o uso de armas nucleares".

Por sua parte, Baker, que esteve presente no evento, disse que "os ventos da guerra estão soprando com força na Ucrânia" e concordou com as medidas que Washington tem tomado para lidar com a situação. No entanto, ele alertou que "é muito cedo para declarar vitória".

Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em conversa com seu homólogo chinês, Wang Yi, realizada na semana passada na China, optou pela transição para "uma ordem mundial multipolar, justa e democrática".

