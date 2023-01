Zoran Milanovic também criticou as sanções impostas contra Moscou edit

TASS - Os Estados Unidos e a OTAN estão envolvidos em uma guerra por procuração contra a Rússia no território da Ucrânia, disse o presidente croata, Zoran Milanovic, em entrevista coletiva na cidade de Vukovar, no leste do país.

"Washington e a Otan estão travando uma guerra por procuração contra a Rússia com a ajuda da Ucrânia", disse Milanovic à agência de notícias croata HINA.

O presidente croata também disse não ver sentido na introdução de sanções contra Moscou.

"O plano não deveria ser sobre a remoção do [presidente russo Vladimir] Putin. O plano não deveria ser sobre sanções. As sanções são absurdas e não podemos conseguir nada com elas", continuou Milanovic.

"Eles não conseguiram nem dominar [Slobodan] Milosevic ... Eles estão passando de uma guerra para outra. Mas como devo me sentir - um escravo da América?" disse o presidente croata.

Anteriormente, o parlamento croata não apoiou a proposta do governo de fornecer aos militares ucranianos a oportunidade de treinar na república.

Milanovic também falou anteriormente contra o treinamento de militares ucranianos no território croata. Segundo ele, o treinamento militar de militares ucranianos nos países da UE trouxe consequências perigosas.

