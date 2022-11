Apoie o 247

Sputnik - O prolongamento do conflito na Ucrânia deixará de beneficiar os Estados Unidos devido ao aumento dos custos, afirmou o colunista Hal Brands em seu artigo para a agência Bloomberg.

"As autoridades norte-americanas acham que os EUA já obtiveram todas as vantagens possíveis da crise ucraniana", sublinhou.

Segundo o artigo, com o passar do tempo, o preço do prolongamento das hostilidades na Ucrânia vai apenas crescer. Nesse contexto, Washington jamais poderá prestar a atenção necessária a outras regiões do mundo, enquanto as munições se vão esgotando.

A crise prolongada também exporá os problemas da base industrial da defesa estadunidense, salientou Brands. Além disso, o agravamento da situação em torno de Taiwan elevará o interesse da administração Biden no fim das hostilidades militares na Europa.

Na opinião do colunista, a fim de continuar contando com o apoio dos países ocidentais, a Ucrânia deve demonstrar a sua prontidão para negociações de paz, já que, em caso contrário, os EUA podem ficar em uma posição desvantajosa.

Depois que o presidente russo Vladimir Putin anunciou em 24 de fevereiro o início da operação militar na Ucrânia, o Ocidente impôs sanções contra a Rússia em múltiplos setores e começou a fornecer ao regime de Kiev armamento e equipamento militar no valor de bilhões de dólares.

Moscou tem repetidamente avisado que o apoio militar a Kiev apenas prolonga o conflito, enquanto os transportes carregando armas se tornam um alvo legítimo para as tropas russas.

