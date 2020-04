Washington Post desmente Trump: 'EUA receberam informações da OMS sobre o coronavírus'

Um artigo publicado pelo jornal The Washington Post e reproduzido por outros veículos de informação apontou que mais de uma dúzia de pesquisadores, médicos e especialistas em saúde pública dos Estados Unidos trabalhavam em período integral na sede da OMS em Genebra, Suíça, quando o coronavírus surgiu edit

247 - Segundo o jornal The Washington Post, a OMS enviou informações em tempo real ao governo de Donald Trump sobre a descoberta e a disseminação do coronavírus na China.

Vários funcionários dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos são designados regularmente para trabalhar na OMS em Genebra como parte de uma rotação que funciona há anos.

Fontes citadas pelo jornal acrescentaram que as autoridades de saúde indicadas por Trump também consultavam regularmente a OMS nos níveis mais altos à medida que a crise se desenrolava.

Segundo a publicação, Ray Arthur, diretor do Centro Global de Operações de Detecção de Doenças do CDC, participou das chamadas diárias de 'gerenciamento de incidentes' da agência e discute as informações obtidas dos funcionários da OMS.

O Post e outras mídias, como o site de notícias Vox, acreditam que esses fatos refutam as acusações do presidente dos EUA de que a OMS terminou 2019 com má administração da resposta global ao vírus e que a agência estava ocultando informações sobre uma suposta incapacidade da China de conter o vírus, informa a Prensa Latina.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.