Washington repreendeu Kiev por incidente com míssil

RT - O presidente dos EUA, Joe Biden, não falou com seu colega ucraniano, Vladimir Zelensky, sobre o incidente com mísseis na Polônia, informou a CNN na quinta-feira, citando várias fontes anônimas. Em vez disso, seu conselheiro de segurança nacional, Jake Sullivan, telefonou para o escritório de Zelensky, instando as autoridades ucranianas a “agir com mais cuidado”, depois que Kiev acusou Moscou de atacar a vila de Przewodow e matar dois civis.

Biden e seu secretário de Estado, Antony Blinken, estavam em Bali, na Indonésia, para a cúpula do G20, quando assessores os acordaram no meio da noite com a notícia do incidente com o míssil, segundo a CNN .

>>> Polônia admite que míssil que atingiu seu território era ucraniano

O presidente dos EUA estava ao telefone com seu colega polonês Andrzej Duda às 5h30, horário local, com Blinken e Sullivan entrando na ligação mais tarde. Entre as informações vindas da Polônia e da “inteligência baseada em satélite” dos EUA, disse a CNN, ficou claro que o míssil “parecia ter sido lançado pela Ucrânia”.

Zelensky já havia acusado a Rússia , porém, descrevendo-a como um ataque à OTAN e exigindo uma resposta. Sullivan então “ligou rapidamente para o escritório de Zelensky ” e “pediu aos funcionários que tomassem mais cuidado ao falar sobre o incidente”, de acordo com fontes familiarizadas com a ligação.

Embora a AP tenha citado um funcionário anônimo dos EUA para dizer que o míssil era russo - que a agência mais tarde se retratou - o próprio Biden saiu para dizer que não era. O porta-voz do Pentágono, general Patrick Ryder, também disse a repórteres que os militares dos EUA não tinham informações que pudessem corroborar as afirmações de Kiev.

Enquanto isso, o general Mark Milley, que preside o Estado-Maior Conjunto, ligou para seus colegas na Polônia e na Ucrânia e também tentou entrar em contato com o chefe do Estado-Maior da Rússia, general Valery Gerasimov, mas “os dois nunca se falaram na noite de terça-feira”.

Outra ligação que não aconteceu foi entre Biden e Zelensky, apesar dos reiterados pedidos do líder ucraniano, segundo fonte a par do assunto. Biden havia falado com Duda, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, e líderes do G20, mas “ainda não havia falado diretamente com Zelensky na tarde de quarta-feira”, afirmou a CNN.

O incidente de Przewodow “criou algumas rachaduras na aliança do Ocidente com a Ucrânia”, de acordo com a agência. As autoridades polonesas foram descritas como “frustradas” por Zelensky continuar insistindo que o míssil não era ucraniano, mesmo depois que Varsóvia e Washington disseram publicamente o contrário .

Ele só voltou atrás na quinta-feira – após a publicação da reportagem da CNN – ao dizer que “não sabe 100%” o que de fato aconteceu.

