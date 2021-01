WikiLeaks pede que os EUA retirem acusações contra Assange, que terá extradição julgada nesta segunda

247 - O WikiLeaks pediu neste domingo (3) às autoridades norte-americanas que retirem as acusações contra o fundador do portal, Julian Assange. A solicitação acontece um dia antes de Assange ter sua extradição para os EUA julgada no Reino Unido.

A juíza britânica Vanessa Baraitser, que, segundo o jornalista Glenn Greenwald, "tem sido abertamente hostil a Assange", decidirá em audiência marcada para a segunda-feira (4) no tribunal penal de Old Bailey, em Londres, se autorizará a entrega do acusado à justiça americana.

Assange é acusado pelo governo estadunidense de 18 crimes de espionagem e invasão informática, que podem acarretar até 175 anos de prisão.

