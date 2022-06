Wikipédia contesta ordem russa de remover informações sobre guerra na Ucrânia

O recurso da Wikipédia, que foi apresentado em 6 de junho com detalhes divulgados nesta segunda-feira, afirma que a remoção de informações é uma violação dos direitos humanos edit

Apoie o 247

ICL

LONDRES (Reuters) - A proprietária da Wikipédia entrou com um recurso contra uma decisão de um tribunal de Moscou que exige que a organização remova de seu serviço informações relacionadas à guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia.

Um tribunal de Moscou multou a Wikimedia Foundation em 5 milhões de rublos (88 mil dólares) por se recusar a remover o que chamou de desinformação de artigos da Wikipédia em russo sobre a guerra, incluindo "A invasão russa da Ucrânia", "Crimes de guerra durante a invasão russa da Ucrânia" e "Massacre em Bucha".

"Esta decisão implica que o conhecimento verificado e bem fornecido na Wikipédia é inconsistente com as contas do governo russo que constitui desinformação", disse Stephen LaPorte, conselheiro geral associado da Wikimedia Foundation, em um comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Wikipédia é uma das poucas fontes de informação em russo para os russos que restam, após uma campanha de repressão à mídia promovida por Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O governo está direcionando informações vitais para a vida das pessoas em tempos de crise", disse LaPorte. "Pedimos ao tribunal que reconsidere em favor dos direitos de todos ao acesso ao conhecimento e à liberdade de expressão."

O tribunal de Moscou afirma que o conteúdo da Wikipédia representa risco para a ordem pública na Rússia e que a Wikimedia, com sede na Califórnia, estava operando dentro da Rússia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O caso foi apresentado pelo regulador de comunicações da Rússia, Roskomnadzor, que não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O recurso da Wikipédia, que foi apresentado em 6 de junho com detalhes divulgados nesta segunda-feira, afirma que a remoção de informações é uma violação dos direitos humanos. A enciclopédia online disse que a Rússia não tem jurisdição sobre a Wikimedia Foundation, que está disponível globalmente em mais de 300 idiomas.

Os verbetes da Wikipédia são escritos e editados por voluntários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE