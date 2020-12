William Shakespeare é o 2º idoso vacinado contra a Covid-19 no Reino Unido

Ele tem o mesmo nome de William Shakespeare, famoso poeta e dramaturgo inglês do século 16, autor de obras como Hamlet e Romeu e Julieta edit

247 - O britânico William Shakespeare, de 81 anos, foi o segundo no Reino Unido a ser imunizado contra a Covid-19 nesta terça-feira (8). O homem recebeu a vacina da Pfizer/BioNTech, pouco após o início da imunização de idosos no país. A reportagem é do portal CNN Brasil.

Ele tem o mesmo nome de William Shakespeare, famoso poeta e dramaturgo inglês do século 16, autor de obras como Hamlet e Romeu e Julieta.

Segundo a reportagem, o idoso, conhecido pelos amigos como Bill, é um paciente na ala de fragilidade de um hospital na cidade inglesa de Coventry.

O Reino Unido começou nesta terça-feira (8) uma campanha de vacinação em massa de sua população, parte de uma ofensiva global que representa um dos maiores desafios logísticos dos tempos de paz.

Profissionais de saúde começaram a inocular os mais vulneráveis com a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech, e o país será um estudo de caso para o mundo ao lidar com a distribuição de um composto que precisa ser armazenado a 70 graus Celsius negativos.

