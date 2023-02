Xi defende comunidade China-África com futuro compartilhado

Apoie o 247

Xinhua - O presidente chinês, Xi Jinping, disse no sábado que está pronto para trabalhar com líderes de países africanos para construir uma comunidade China-África de alto nível com um futuro compartilhado.



Xi fez a promessa em sua mensagem à 36ª Cúpula da União Africana (UA), na qual estendeu as felicitações aos países africanos e ao povo africano pela abertura da cúpula.



Xi disse que a UA, no ano passado, uniu e liderou os países africanos para enfrentar os desafios globais, acelerar o desenvolvimento da Área de Livre Comércio Continental Africana e desempenhar um papel importante na mediação de questões importantes na África, o que impulsionou seu status e influência internacional.



O presidente chinês também expressou sua sincera esperança de que os países e povos africanos alcancem maior sucesso em seu caminho de desenvolvimento e revitalização.



As relações China-África mantiveram um bom ímpeto em 2022, observou Xi, dizendo que a cooperação entre a China e a África está avançando de forma constante e de uma forma abrangente, multifacetada e de alta qualidade, que assume a liderança na colaboração internacional com a África.



Xi disse que está disposto a trabalhar com os líderes africanos para aumentar ainda mais a cooperação amistosa entre a China e a África e facilitar a coordenação em assuntos internacionais e regionais.

