Xi diz a Putin que China e Rússia deveriam ter relações mais próximas

Apoie o 247

ICL

247 - "China e Rússia deveriam ter relações próximas", disse o presidente chinês, Xi Jinping, ao presidente russo, Vladimir Putin, durante uma reunião no Kremlin, em Moscou, na segunda-feira (20).

"O lado chinês presta grande atenção ao desenvolvimento das relações sino-russas, já que isso tem sua própria lógica histórica, uma vez que somos os maiores países vizinhos e parceiros em cooperação estratégica abrangente. É esse status que determina que deve haver uma relação próxima entre nossos países", afirmou Xi.

Por sua vez, Putin disse que a China adota uma posição justa e equilibrada em relação às questões internacionais urgentes.

"Eu sei que você pessoalmente, todos os nossos amigos chineses prestam grande atenção ao desenvolvimento das relações russo-chinesas, adotam uma posição justa e equilibrada sobre os problemas internacionais mais urgentes", disse Putin.

O presidente russo observou ainda que Moscou e Pequim deram passos significativos no desenvolvimento das relações bilaterais nos últimos 10 anos, e o volume de negócios mais que dobrou.

"É simbólico que exatamente 10 anos atrás nos encontramos com você - você fez sua primeira visita como presidente da República Popular da China à Rússia. Durante esse tempo, demos passos significativos no desenvolvimento de nossas relações", disse Putin, acrescentando que o volume de negócios da Rússia e da China agora chega a US$ 185 bilhões.

Durante o encontro, Putin também afirmou que se familiarizou com o plano de paz da China para a crise ucraniana.

"Também lemos cuidadosamente suas propostas para resolver a crise na Ucrânia", disse Putin.

Em fevereiro, Pequim apresentou seu plano de paz que inclui 12 pontos, incluindo o respeito à soberania de todos os países e a retomada das negociações diretas entre Moscou e Kiev. (Com Sputnik).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.