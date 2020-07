Xi diz que Banco Asiático de Investimento é plataforma para desenvolvimento compartilhado

Presidente da China pede na abertura da 5ª reunião anual do banco multilateral asiático que a instituição seja uma plataforma para desenvolver uma comunidade com futuro compartilhado para humanidade edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta terça-feira (28) que o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (BAII) seja uma nova plataforma que promova o desenvolvimento de todos os seus membros e facilite a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

Xi fez as declarações ao discursar na cerimônia de abertura da 5ª reunião anual do banco multilateral de desenvolvimento, por videoconferência, informa a Xinhua.

Ele pediu esforços para tornar o BAII um novo tipo de banco de desenvolvimento multilateral que promova o desenvolvimento em todo o mundo, um novo tipo de plataforma de desenvolvimento que progrida com os tempos, um novo tipo de instituição de alto desempenho para cooperação internacional e um novo paradigma de cooperação multilateral.

O BAII, proposto por Xi no fim de 2013, foi lançado oficialmente em janeiro de 2016.

"A iniciativa foi projetada para desenvolver a infraestrutura e a conectividade na Ásia e aprofundar a cooperação regional para o desenvolvimento compartilhado", disse Xi.

Dos 57 membros fundadores aos atuais 102 membros, que abrangem seis continentes da Ásia, Europa, África, América do Norte, América do Sul e Oceania, o BAII cresceu e já forneceu quase US$ 20 bilhões de investimentos em infraestrutura para seus membros.

