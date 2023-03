Xi diz ter convidado Putin para visitar a China este ano

Apoie o 247

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, disse na terça-feira que convidou o presidente russo, Vladimir Putin, para fazer uma visita à China este ano.



"Ontem, convidei oficialmente o presidente Putin para fazer uma visita à China este ano em um momento conveniente para ele", disse Xi em uma reunião com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, em Moscou.

Xi também convidou o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin, a fazer uma visita à China o mais cedo possível.



"Também lhe dou as boas-vindas, primeiro-ministro, a fazer uma visita à China conforme sua conveniência, para que possa estabelecer laços estreitos com o novo primeiro-ministro do Conselho de Estado, Li Qiang, o mais rápido possível", disse Xi em uma reunião com Mishustin em Moscou. (Com Sputnik).

