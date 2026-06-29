Xi e Lukashenko defendem avanço da parceria China-Belarus

247 - O presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se nesta segunda-feira (29), em Pequi, com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, em uma agenda voltada ao avanço da parceria China-Belarus, à ampliação da cooperação bilateral e ao fortalecimento da coordenação entre os dois países em fóruns multilaterais.

De acordo com a agência Xinhua, Xi afirmou que China e Belarus devem manter uma comunicação estratégica permanente e impulsionar o desenvolvimento contínuo de uma relação que, segundo ele, já se encontra em patamar elevado. O líder chinês defendeu que o aprofundamento dos laços bilaterais deve produzir benefícios concretos para as populações dos dois países.

Durante o encontro, Xi declarou apoio de Pequim à defesa da soberania, da independência e da integridade territorial de Belarus. O presidente chinês também afirmou que o país europeu deve seguir um caminho de desenvolvimento adequado às suas próprias condições nacionais, reiterando a disposição da China de continuar oferecendo assistência dentro de suas possibilidades.

A reunião também tratou da cooperação no âmbito da Iniciativa Cinturão e Rota, projeto estratégico de infraestrutura, comércio e conectividade promovido por Beijing. Xi defendeu a mobilização de recursos de diferentes setores para ampliar os resultados da parceria e fortalecer a integração entre os dois países.

Outro ponto destacado foi a necessidade de reforçar a coordenação em mecanismos multilaterais. Segundo Xi, China e Belarus devem atuar conjuntamente para contribuir como “força estabilizadora” em um cenário internacional marcado por turbulências e disputas geopolíticas.

O encontro em Pequim ocorre em meio ao esforço chinês de consolidar alianças estratégicas e ampliar sua presença diplomática em regiões consideradas relevantes para sua política externa. Belarus, por sua vez, tem buscado estreitar laços com parceiros fora do eixo ocidental, especialmente em áreas como infraestrutura, comércio, desenvolvimento e cooperação política.

A agenda entre Xi Jinping e Alexander Lukashenko reforça a aproximação entre Pequim e Minsk e sinaliza a intenção dos dois governos de manter o diálogo político em alto nível, além de expandir iniciativas conjuntas sob o guarda-chuva da cooperação bilateral e da atuação em organismos internacionais.