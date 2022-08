Xi e Putin participarão da cúpula do G20 em Bali, na Indonésia, em novembro

Apoie o 247

ICL

Reuters - Os líderes chinês e russo, Xi Jinping e Vladimir Putin, participarão da cúpula do G20 na ilha balneária de Bali em novembro, disse um conselheiro do presidente indonésio nesta sexta-feira (19).

Andi Widjajanto, ex-secretário de gabinete e conselheiro não oficial do presidente Joko Widodo, popularmente conhecido como Jokowi, disse à Reuters que os dois líderes participarão da cúpula.

"Jokowi me disse que Xi e Putin planejam participar de Bali", disse Widjajanto, que dirige o Instituto Nacional de Resiliência, à Reuters.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira, Jokowi disse à Bloomberg News que ambos os líderes lhe deram suas garantias. As autoridades presidenciais indonésias não responderam aos pedidos de confirmação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Ministério das Relações Exteriores chinês não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. Um porta-voz do Kremlin se recusou a comentar com a Bloomberg, mas outro funcionário familiarizado com a situação disse à agência de notícias que Putin planeja participar da reunião pessoalmente.

A viagem seria significativa, pois seria a primeira vez de Xi fora da China desde janeiro de 2020, quando visitou Mianmar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A China mantém uma política de zero Ocovid que praticamente fechou suas fronteiras para viagens internacionais.

Desde então, Xi fez sua única viagem fora da China continental em 30 de junho, visitando Hong Kong para marcar o 25º aniversário da entrega do território do controle britânico.

Espera-se amplamente que Xi assegure um terceiro mandato de liderança durante o congresso do Partido Comunista, agendado para este outono (hemisfério norte), provavelmente antes de ir a Bali para a reunião do G20 em meados de novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Autoridades chinesas também estão fazendo planos para uma reunião em novembro no Sudeste Asiático entre Xi e o presidente dos EUA, Joe Biden, que deve participar da cúpula do G20 em Bali, de acordo com um relatório do Wall Street Journal.

Como chefe do G20 este ano, a Indonésia enfrentou pressão de países ocidentais para retirar seu convite a Putin sobre a invasão de seu país na Ucrânia, que seu governo chama de "operação militar especial".

A Indonésia também convidou o líder ucraniano Volodymyr Zelenskiy para participar da cúpula de Bali.

Jokowi procurou se posicionar como mediador entre os países em guerra e, nos últimos meses, viajou para se encontrar com os presidentes ucraniano e russo para pedir o fim da guerra e buscar maneiras de aliviar a crise alimentar global.

Esta semana, Jokowi disse que ambos os países aceitaram a Indonésia como uma "ponte de paz".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.