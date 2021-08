Xi Jinping ao presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa: "a China sempre foi uma construtora da paz mundial

Rádio Internacional da China - Em conversa por telefone com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da China, Xi Jinping, apontou que neste momento histórico tão complicado, todos os países enfrentam desafios comuns relacionados à pandemia, recuperação econômica e mudanças climáticas, nos quais a união e a cooperação são as medidas mais urgentes. Sendo dois países com civilizações antigas, China e Portugal devem reforçar a comunicação e a cooperação, a fim de lidar em conjunto com os desafios em comum.

O presidente chinês lembrou que a China forneceu a mais de cem países, especialmente aos em desenvolvimento, mais de 900 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, e ainda tentará fornecer dois bilhões de vacinas ao mundo inteiro neste ano. Pequim quer continuar apoiando Portugal no combate à pandemia para construir uma comunidade de saúde compartilhada para a humanidade.

Xi Jinping também reiterou que a China sempre foi uma construtora da paz mundial, contribuinte do desenvolvimento global e defensora da ordem internacional, razão pela qual está disposta, junto com os países que prezam pela paz, incluindo Portugal, a promover o respeito pelos sistemas e caminhos escolhidos por cada país, e a coexistência e a aprendizagem mútua entre diferentes civilizações. A China quer reforçar a conexão de estratégias com Portugal e promover cooperações nos setores de energia, finanças e construção de infraestruturas, além de colaboração nos mercados de terceiros.

O líder chinês se comprometeu a realizar uma olímpiada de inverno simples, segura e excelente, e deu boas vindas aos atletas portugueses que vão participar da competição em Pequim.

Por sua vez, o presidente português reconheceu a boa tendência das relações bilaterais e a cooperação econômica aprofundada. Portugal e China possuem muitos pontos e interesses comuns na defesa do multilateralismo e na promoção da paz e segurança mundial. Neste sentido, Portugal, junto com a China, apoia o papel das Nações Unidas. Além disso, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o papel fundamental da China no combate internacional à pandemia e disse que está disposto a reforçar a cooperação com o país asiático.

