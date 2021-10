Xi Jinping apela para desbravar novos caminhos em armamento e desenvolvimento de equipamentos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, pediu esforços para abrir novos caminhos no desenvolvimento de armamentos e equipamentos militares do país e contribuir para a realização das metas estabelecidas para o centenário do Exército de Libertação Popular da China (ELP).

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central (CMC), fez os comentários em uma conferência militar sobre armamentos e trabalhos relacionados a equipamentos, realizada na segunda e terça-feira.

Xi Jinping estendeu saudações sinceras aos participantes da conferência e àqueles que trabalham na frente relevante.

Saudando as conquistas históricas no desenvolvimento de armamentos e equipamentos nos últimos cinco anos, Xi Jinping disse que tal progresso serviu como suporte material e tecnológico para as capacidades estratégicas do país, em particular a força militar.

Ele pediu esforços para acelerar a implementação de tarefas para o período do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) e avançar na construção de um sistema de gestão modernizado para armamento e equipamento.

O vice-presidente da CMC, Zhang Youxia, também participou da conferência. Falando no evento, ele enfatizou os esforços para criar uma forte sinergia no desenvolvimento de armamentos e equipamentos, foco nas necessidades de segurança nacional, aumento da autossuficiência e autoaperfeiçoamento em tecnologia científica, objetivo de se tornar em uma força de classe mundial, e acelerar a modernização de armamentos e equipamentos.

