Xi Jinping apresenta nova liderança central do Partido Comunista da China

247 - Xi Jinping foi eleito secretário-geral do 20º Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) na primeira sessão plenária do comitê, realizada no domingo (23), de acordo com um comunicado divulgado pela mídia chinesa.

A sessão, presidida por Xi Jinping, contou com a presença de 203 membros do 20º Comitê Central do PCCh e 168 membros suplentes. Xi Jinping também foi nomeado presidente da Comissão Militar Central do PCCh na sessão.

Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), e os outros membros do Comitê Permanente do Birô Político do 20º Comitê Central do PCCh apareceram diante da imprensa no domingo no Grande Palácio do Povo em Pequim.

Xi Jinping apresentou a nova liderança central do Partido ao se reunir com a imprensa no domingo no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

Ele apresentou os outros seis membros recém-eleitos do Comitê Permanente do Birô Político do 20º Comitê Central do PCCh: Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang e Li Xi.

A China abrirá mais amplamente suas portas para o resto do mundo, disse Xi Jinping. "Seremos firmes no aprofundamento da reforma e abertura de maneira geral", disse Xi Jinping ao se reunir com a imprensa no Grande Palácio do Povo.

Xi Jinping expressou o compromisso da China de promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

"Trabalharemos com povos de todos os outros países para defender os valores de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade compartilhados pela humanidade para salvaguardar a paz global e promover o desenvolvimento global, e continuaremos promovendo a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade", disse Xi Jinping ao se reunir com a imprensa no Grande Palácio do Povo.

