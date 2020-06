Xi Jinping assina lei de Segurança Nacional para Hong Kong

Nesta terça-feira (30), o Comitê Permanente do Congresso Popular Nacional, a maior autoridade legislativa da China, votou a favor da lei de Segurança Nacional para Hong Kong edit

Sputnik - O líder da China Xi Jinping assinou o decreto presidencial que aprova uma nova lei de segurança para a zona especial, de acordo com o canal estatal CCTV.

A nova legislação proíbe atividades terroristas, subversivas e secessionistas, assim como interferências estrangeiras em Hong Kong.

Esta ação é apoiada pela liderança de Hong Kong, mas despertou uma onda de protestos na cidade, uma vez que um setor da população local teme pela perda de direitos. De acordo com Pequim, a nova lei busca punir atividades ilegais no território sem afetar as liberdades democráticas.

