Xi Jinping assina ordem de mobilização para treinamento militar em 2022

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, assinou nesta terça-feira (4), uma ordem de mobilização para o treinamento das forças armadas, a primeira ordem da Comissão Militar Central (CMC) em 2022.

Assinada por Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente do CMC, a ordem declara o início do treinamento militar para o ano de 2022.

Todas as forças armadas são obrigadas a implementar resolutamente os planos e as instruções da liderança do Partido e do CMC, de acordo com a ordem, acrescentando que as mudanças no cenário da segurança nacional e nas circunstâncias de combate devem ser compreendidas com precisão.

As forças armadas devem acompanhar de perto a evolução da tecnologia, da guerra e dos rivais, redobrar seus esforços para melhor combinar o treinamento com as operações de combate e fortalecer o treinamento sistemático e o uso de tecnologias para desenvolver uma força de elite capaz de lutar e vencer guerras.

Todos os oficiais e soldados devem manter o espírito de não temer nem a morte nem o sofrimento, e conduzir o treinamento de maneira vigorosa, bem planejada e segura para aumentar sua capacidade de comando e combate e promover uma conduta excelente, diz a ordem.

