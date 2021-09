Xi Jinping assinala reforço de talentos na reunião do Comitê Central

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) convocou nesta segunda e terça-feira a reunião de trabalho sobre os talentos, no qual o secretário-geral Xi Jinping assinalou a importância da estratégia da nova era de fortalecer a nação por meio da formação de talentos, voltados às fronteiras da ciência e tecnologia, ao campo de batalha da economia, às necessidades nacionais e à vida e saúde do povo.

Xi Jinping, também presidente do país, salientou que devem capacitar, introduzir e utilizar as pessoas de grandes habilidades em todos os campos, acelerando a construção do centro de talentos mundial e de terra alta da inovação. O objetivo é estabelecer uma base sólida para a concretização da modernização socialista até 2035 e para a construção de um país socialista moderno até 2050.

No debate, o líder chinês lembrou que ao longo deste centerário, o PCCh tem atribuído alta importação aos trabalhos de formar, unir e liderar os talentos, além de fornecer o apoio necessário aos os seus empreendimentos. Desde o 18º Congresso Nacional, o Comitê Central do Partido julga que os talentos consistem no recurso estratégico para realizar a revitalização da nação chinesa e ganhar vantagens na competição internacional, além de promover arranjo oportuno em relação ao cultivo, introdução e uso das pessoas qualificadas a fim de que o trabalho sobre talentos alcance novas conquistas e tenha mudanças históricas.

Agora, a liderança do Partido no trabalho de talentos foi amplamente fortalecida. A equipe das pessoas de talento tem se expandido rapidamente com eficácia crescente e vantagem comparativa cada dia mais expressiva. O país já conta com um quadro de grande escala e alta qualidade. O trabalho relacionado com talentos é um novo ponto de partida, afirmou Xi Jinping.

