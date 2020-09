Xi Jinping celebra 75º aniversário da vitória na Guerra contra a Agressão Japonesa

O evento foi realizado no Museu da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, perto da Ponte Lugou, também conhecida como Ponte Marco Polo, nos arredores a oeste de Beijing edit

(Xinhua) - Os líderes chineses encabeçados por Xi Jinping participaram na manhã desta quinta-feira (3) de uma comemoração em Beijing para celebrar o 75º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa e na Guerra Antifascista Mundial.

Os outros líderes incluíram Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng e Wang Qishan.

O evento foi realizado no Museu da Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, perto da Ponte Lugou, também conhecida como Ponte Marco Polo, nos arredores a oeste de Beijing.

Também contou com a presença de representantes de todas as esferas da vida, incluindo veteranos que participaram da guerra, parentes de oficiais militares e mártires que lutaram na guerra, e parentes de amigos estrangeiros que contribuíram para a vitória da guerra.

A comemoração começou às 10h. Todos os participantes cantaram o hino nacional e, em seguida, prestaram um tributo silencioso àqueles que sacrificaram a vida na guerra.

Após o luto, 14 guardas de honra depositaram sete cestas de flores, com palavras "Glória Eterna aos Mártires que Morreram na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa" em suas fitas vermelhas, no hall de entrada do museu.

Xi e outros líderes subiram os degraus e pararam em frente às cestas de flores. O presidente chinês endireitou as fitas em uma cesta. Depois, outros altos funcionários e representantes de todas as esferas da vida depositaram buquês de flores para os mártires.

Assista a vídeo do evento:

