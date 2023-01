Xi Jinping celebra Festa da Primavera com personalidades não filiadas ao Partido Comunista da China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central da China, Xi Jinping, recebeu nesta segunda-feira (16), no Grande Palácio do Povo, em Pequim, os representantes dos partidos democráticos, da Federação Nacional da Indústria e Comércio da China e pessoas sem partido.

O líder chinês cumprimentou as personalidades não filiadas ao PCCh pelo Ano Novo Chinês e todos que trabalham na Frente Única. Xi Jinping lembrou que o ano de 2022 foi muito importante na história de desenvolvimento do PCCh e do país, além de ter coincidido com o 100º aniversário do lançamento da teoria da “Frente Única”.

O secretário-geral do Comitê Central do PCCh agradeceu aos visitantes por oferecerem sugestões generosas para a reforma e o desenvolvimento da nação.

Xi Jinping apontou que 2023 é o primeiro ano para aplicar os consensos do 20º Congresso Nacional do PCCh, realizado no ano passado. O líder chinês espera que todos possam contribuir mais para a união e a modernização do modelo chinês.

