Xi Jinping comemora avanço na modernização da defesa nacional e das forças armadas da China

O presidente da China Xi Jinping, que é também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China, destaca o avanço da modernização da defesa nacional e das forças armadas, num momento em que se intensifica a ofensiva dos Estados Unidos por hegemonia no mundo edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, comemorou os avanços do país na defesa nacional e na modernização das forças armadas durante uma sessão de estudo em grupo do Birô Político do Comitê Central do PCC realizada sob sua direção na quinta-feira passada.

Para defender e desenvolver o socialismo com características chinesas e obter a revitalização nacional, Xi sublinhou a necessidade de garantir tanto o desenvolvimento como a segurança. Para ele, a realização de esforços para tornar o país próspero e fazer com que as forças armadas sejam fortes devem andar de mãos dadas, informa a Xinhua.

A modernização da defesa nacional e das forças armadas deve ser coerente com o processo de modernização do país, e as capacidades militares devem ajustar-se às necessidades nacionais estratégicas, disse Xi.

Ele assinalou que o Partido Comunista, força política no poder, sempre se esforçou para construir uma forte defesa nacional e forças militares poderosas, e atingiu grandes êxitos neste sentido.

Neste ano, a China alcançará os objetivos e missões de fortalecimento da defesa nacional e forças armadas até 2020, e embarcará em uma nova viagem para completar basicamente a modernização da defesa nacional e das forças armadas, e para transformar o exército chinês em uma força de categoria mundial, afirmou Xi.

O presidente pediu esforços para implementar os planos e arranjos estratégicos feitos pelo Comitê Central do PCC e pela Comissão Militar Central sobre a modernização da defesa nacional e das forças armadas, com o fim de garantir que se atinjam os objetivos e as missões neste sentido.

Ao indicar que o mundo na atualidade está experimentando mudanças profundas e de rápida evolução não vistas em um século e que a pandemia de Covid-19 está exercendo uma influência de longo prazo sobre o panorama internacional, Xi disse que a situação de segurança da China enfrenta crescentes incertezas e fatores desestabilizadores.

Ele pediu um sentido mais forte de missão e urgência, e mais esforços para obter um salto de desenvolvimento na modernização do exército chinês.

Xi sublinhou a importância da implementação da diretriz estratégica militar para a nova era, formulação do 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para a construção do exército, preparação de um esquema científico, assim como do cultivo de um novo tipo de talento militar profissional e de alto calibre.

Ao falar sobre os esforços conjuntos civis e militares para avançar na modernização da defesa nacional e das forças armadas, Xi pediu que as instituições centrais do Partido e do Estado, assim como os comitês do Partido e os governos de todos os níveis locais, fortaleçam sua consciência sobre a defesa nacional e impulsionem o desenvolvimento da defesa nacional e forças armadas.

