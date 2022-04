Xi Jinping condecora modelos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, fez nesta sexta-feira (8) um discurso em uma reunião para condecorar os que fizeram contribuições extraordinárias para os Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 e os Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022.

Xi Jinping disse na ocasião que o povo chinês, juntamente com pessoas de outros países, mais uma vez apresentou Jogos Olímpicos que entrarão para a história e que, com elas, compartilhou a glória das Olimpíadas. O povo chinês não apenas tem a vontade e a determinação de contribuir para o avanço do movimento olímpico e promoção da solidariedade e amizade entre as pessoas em todo o mundo, mas também tem a capacidade e entusiasmo para fazer contribuições ainda maiores. A China presenteou o mundo com Jogos simplificados, seguros e esplêndidos, honrando sua promessa à comunidade internacional.

Ele ainda disse que o patriotismo se manifestou plenamente nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022, ganhando um impulso para a revitalização da nação chinesa. Os esplêndidos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 e Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022 receberam comentários positivos da comunidade internacional com excelente desempenho. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing deixaram um legado frutífero, resultando no sucesso dos Jogos e no desenvolvimento regional. Os esforços direcionados e eficazes de prevenção e controle de COVID-19 da China garantiram a realização segura e tranquila dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 e dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022.

O presidente chinês ainda afirmou que a pátria e o povo estão orgulhosos do trabalho árduo e das conquistas de todos os participantes dos Jogos Olímpicos de Inverno de Beijing 2022 e dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing 2022 são grandes eventos que apresentam paz, amizade, unidade e cooperação e inspiram o mundo, disse o presidente chinês

Ele resumiu o espírito dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Inverno de Beijing como ter em mente o quadro geral, ser confiante e aberto, enfrentar os desafios, buscar a excelência e criar um futuro melhor juntos e pediu passos mais rápidos na construção da China em um país forte nos esportes.

