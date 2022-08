Xi Jinping congratula Yoon Suk-yeol pelo 74° aniversário de fundação do governo sul-coreano

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta segunda-feira (15) uma mensagem para seu homólogo da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, congratulando pelo 74° aniversário de fundação do governo sul-coreano.

O líder chinês apontou que a China e a Coreia do Sul são vizinhos e parceiros inseparáveis. Este ano marca o 30° aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Nas últimas três décadas, ambos os lados alcançaram um desenvolvimento notável nos laços bilaterais, trazendo grandes benefícios para seus povos. A parte chinesa presta a alta importância às relações bilaterais e está disposta a reforçar a comunicação estratégica com o presidente Yoon Suk-yeol, com o objetivo de impulsionar mais avanços no relacionamento e beneficiar os povos dos dois países, além de contribuir mais para a paz, estabilidade e prosperidade regional e até do mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.