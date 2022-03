Xi Jinping conversa com líderes da Alemanha e França sobre questão ucraniana

Xi Jinping disse que a China e a Europa têm muitos interesses comuns na busca do desenvolvimento, da paz e da cooperação edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizou nesta terça-feira (8) uma videoconferência com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da França, Emmanuel Macron.

Xi Jinping disse que a China e a Europa têm muitos interesses comuns na busca do desenvolvimento, da paz e da cooperação. “Precisamos mostrar nossas responsabilidades para a estabilidade do mundo cheio de mudanças”, enfatizou o líder chinês.

Sobre a questão da Ucrânia, Xi Jinping afirmou que a parte chinesa lamenta muito que o Velho Continente esteja vivendo mais uma vez a crise de uma guerra. Segundo o presidente chinês, a soberania e a integridade territorial de todos os países devem ser respeitadas, todos os princípios e as regras da Carta da ONU devem ser observadas e os interesses de segurança de todas as partes devem ser atendidos. A China quer manter uma comunicação e coordenação com a Alemanha e a França para tentar resolver o impasse por meios diplomáticos.

Olaf Scholz e Emmanuel Macron confirmaram que a situação da Ucrânia é a maior crise para a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Os dois líderes europeus apoiam a resolução do problema por meio de negociações, para evitar a escalada da tensão e a deterioração da situação humanitária.

