Xi Jinping conversa com presidente da Indonésia sobre desenvolvimento dos laços bilaterais

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se na tarde desta terça-feira (26), em Pequim, com o presidente da Indonésia, Joko Widodo. Num ambiente sincero e amistoso, os dois chefes de Estado trocaram opiniões profundas sobre as relações bilaterais e os assuntos regionais e internacionais de interesse comum.

Xi Jinping disse que o presidente indonésio é o primeiro chefe de Estado que a China recebe, após os Jogos Olímpicos de Inverno na capital chinesa, realizados em fevereiro, o que demonstra a alta importância dada ao relacionamento entre as duas partes. Fatos comprovam que o desenvolvimento das relações sino-indonésias não corresponde apenas aos interesses comuns de longo alcance, como também geram uma influência positiva na região e no mundo.

Atualmente, o povo chinês está caminhando para a concretização da meta do “segundo centenário” da construção de um país socialista forte e moderno em todos os aspectos. A nação indonésia também trabalha para alcançar as metas do 100º aniversário da fundação do país, que se completa em 2045.

“Estou disposto a trabalhar junto com você para continuar orientando, com olhares estratégicos e de futuro, o desenvolvimento estável das relações entre a China e a Indonésia, beneficiando os dois povos e contribuindo para a paz e a estabilidade da região e do mundo”, comprometeu-se o presidente chinês.

O presidente da Indonésia desejou uma realização bem sucedida do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China. Joko Widodo disse que a Indonésia e a China são parceiros estratégicos abrangentes e estabeleceram a importante meta de criação de uma comunidade de futuro compartilhado. Diante da incerteza do panorama internacional, a boa cooperação entre os dois lados mostra o caráter estratégico dos laços bilaterais, que constituem uma energia positiva para a região e o mundo.

