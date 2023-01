Xi Jinping conversa com presidente da República Tcheca em videoconferência

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta segunda-feira (9) por videoconferência com o presidente da República Tcheca, Milos Zeman.

Xi Jinping salientou que os dois líderes realizaram muitas reuniões e conversações nos últimos 10 anos para trocar opiniões sobre as relações bilaterais e experiências de governança, além de elevarem as relações sino-tchecas para uma parceria estratégica.

Segundo o líder chinês, o país dá grande importância ao desenvolvimento dos intercâmbios bilaterais e considera a República Tcheca um parceiro estratégico importante. A China está disposta a trabalhar com o país europeu na promoção do desenvolvimento estável das relações bilaterais, em benefício das duas nações, destacou Xi Jinping.

O presidente da China também salientou que o governo chinês promove de forma integral a grande revitalização nacional, por meio da modernização chinesa, e que continuará impulsionando ainda mais a abertura ao exterior, o que oferecerá novas oportunidades para todos os países do mundo, incluindo a República Tcheca.

Xi Jinping disse ainda que o país manterá políticas estáveis e espera que o lado tcheco continue a promover ativamente a cooperação entre a China e os países da Europa Central e Oriental e o desenvolvimento sustentável e saudável das relações China-Europa.

Milos Zeman afirmou que valoriza a amizade com o presidente chinês e está pronto para fazer esforços conjuntos para fortalecer a cooperação em várias áreas, como a de comércio e investimento, superar os impactos da pandemia de Covid-19 e retomar o intercâmbio entre as pessoas. Segundo o presidente tcheco, seu país também quer desempenhar um papel ativo na promoção do desenvolvimento saudável das relações UE-China.

