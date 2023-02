Xi Jinping conversa com presidente iraniano Ebrahim Raisi

A China trata o desenvolvimento dos laços com o Irã a partir de uma visão estratégica edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta terça-feira (14), em Beijing, com o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, que está em visita à China.

Xi Jinping apontou que a China e o Irã mantêm uma amizade tradicional e que as relações bilaterais resistiram aos testes de mudanças drásticas internacionais. Diante da complexa situação mundial, os dois países têm se apoiado, consolidando continuamente a confiança estratégica e a cooperação pragmática estável, promovendo os interesses comuns e salvaguardando a justiça internacional.

A China sempre trata o desenvolvimento dos laços com o Irã a partir de uma visão estratégica. Não importando as mudanças internacionais e regionais, o governo chinês promoverá colaborações amistosas bilaterais e a evolução da Parceria Estratégica Integral com o Irã, disse o líder chinês.

Xi Jinping assinalou ainda que a parte chinesa apoia o Irã a garantir a independência soberana, a integridade territorial e a dignidade nacional, repudiar o unilateralismo e o bullying e se opor às interferências externas com prejuízos à segurança e estabilidade iraniana.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.