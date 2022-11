Xi Jinping conversa com secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta segunda-feira (31), em Pequim, com o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, Nguyen Phu Trong, que cumpre agenda na China.

Xi Jinping disse que Nguyen Phu Trong é o primeiro líder estrangeiro que ele encontra, após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) e a visita à China também é a primeira do líder vietnamita no exterior, depois do 13º Congresso Nacional do Partido Comunista do Vietnã, o que reflete a grande importância dos dois dirigentes para o desenvolvimento das relações entre as duas nações e os dois partidos.

“Atualmente, as causas socialistas da China e do Vietnã e as relações bilaterais enfrentam novas oportunidades e novos desafios. Quero trocar opiniões de forma profunda com o secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã sobre a construção do socialismo da China e do Vietnã e o desenvolvimento das relações entre os dois Estados e partidos,” disse Xi Jinping.

Nguyen Phu Trong disse que cumpriu a promessa para Xi Jinping de que, se a condição permitisse, tomaria a China como o destino da sua primeira visita, depois da reeleição como secretário-geral do Partido Comunista do Vietnã, em janeiro de 2021.

O líder vietnamita parabenizou mais uma vez, em nome do seu partido, país e seu povo, pelo grande sucesso do 20º Congresso Nacional do PCCh, dizendo que o evento reflete a grande contribuição do partido ao liderar todos os chineses na última década para a concretização da grande transformação, orientada pelo Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas na Nova Era.

