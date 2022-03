Xi Jinping conversa por telefone com Boris Johnson

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, realizaou nesta sexta-feira (25) uma conversa telefônica com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Xi Jinping apontou que este ano marca 50°aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas a nível de embaixador entre os dois países. Durante este período de meio século, as relações sino-britânicas têm se desenvolvido incessantemente, embora casualmente tenham enfrentado alguns obstáculos neste processo. Os valores comerciais bilaterais aumentaram de 300 milhões de dólares para 100 bilhões de dólares, e o estoque de investimentos mútuos já subiu para 50 bilhões de dólares. No ano passado, o comércio bilateral bateu um novo recorde. As empresas britânicas participam positivamente da reforma e abertura ao exterior da China e os dois países coordenam áreas de desenvolvimento global e a luta contra as mudanças climáticas, combatendo juntos desafios comuns da humanidade.

O presidente chinês afirmou que os dois lados possuem realidades e caminhos de desenvolvimento distintos e devem manter posição aberta e inclusiva para reforçar o diálogo e os intercâmbios, e espera que o governo britânico trate a China e as relações bilaterais com uma atitude objetiva e imparcial, a fim de impulsionar o desenvolvimento incessante dos laços entre os dois países.

Johnson dá grande importância às relações com a China. Ele elogiou o crescimento vertiginoso do comércio bilateral e ficou orgulhoso por ver mais estudantes chineses no território britânico do que em outros países europeus. Os dois países são membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) e têm grande espaço de cooperação. O Reino Unido quer realizar o diálogo aberto com a China, ampliar as cooperações econômicas e comerciais e aprofundar as coordenações nos destaques globais e regionais, como mudanças climáticas e a variedade biológica.

Os dois líderes ainda trocaram opiniões sobre a situação ucraniana, e o presidente chinês pediu que a comunidade internacional promova o diálogo para criar as condições necessárias à resolução política do problema.

