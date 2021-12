Xi Jinping conversa por telefone com novo chanceler da Alemanha

Durante o contato, o presidente chinês enfatizou a grande importância das relações com o país europeu edit

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, conversou, por telefone, com o novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, na noite desta terça-feira (21), horário de Beijing.

Durante o contato, Xi Jinping enfatizou a grande importância das relações com a Alemanha. O próximo ano marcará o 50o aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países. Olhando para o último meio século, as relações sino-alemãs mostraram vitalidade, perseverança, resiliência e potencial suficientes. Visando o próximo meio século, os dois países devem ter uma visão global e buscar um novo desenvolvimento nas relações bilaterais.

Xi Jinping acrescentou que a China e a Europa são duas forças independentes do mundo com amplo consenso estratégico e interesses comuns. Ambas as partes devem aderir ao posicionamento de uma parceria estratégica abrangente e aos princípios de respeito mútuo e benefício mútuo e garantir o desenvolvimento saudável e estável das relações bilaterais em todos os momentos.

O chanceler Olaf Scholz declarou que seu país quer continuar e promover a amizade e a cooperação com a China. As relações comerciais e de investimento sino-alemãs estão atualmente se desenvolvendo bem e há uma estreita cooperação para enfrentar os desafios globais, como as mudanças climáticas e a luta contra a Covid-19, bem como um intercâmbio próximo sobre questões regionais.

tradução: Shi Liang

revisão: Patrícia Comunello

