Xi Jinping conversa por telefone com novo presidente sul-coreano

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma conversa telefônica nesta sexta-feira (25) com o seu homólogo sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que foi eleito recentemente como o novo líder do país.

Xi Jinping congratulou mais uma vez Yoon Suk-yeol por ser eleito como novo presidente sul-coreano. O líder chinês apontou que a China e a Coreia do Sul, além de serem países vizinhos, são também parceiros inseparáveis. O governo chinês sempre deu importância às relações bilaterais e os dois lados já se tornaram parceiros estratégicos através de esforços conjuntos. Os fatos demonstraram que o avanço dos laços bilaterais corresponde aos interesses fundamentais de ambos e promove a paz e o desenvolvimento regional. O presidente chinês afirmou que este ano marca o 30°aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, e que ambas as partes devem aproveitar a oportunidade para reforçar a confiança política mútua e promover o intercâmbio não governamental, a fim de garantir o desenvolvimento estável e permanente das relações bilaterais.

O presidente chinês realçou que, atualmente, a comunidade internacional está enfrentando vários desafios, por isso, é necessário que os dois países assumam responsabilidades pela manutenção da paz regional e promoção da prosperidade mundial. A China quer se esforçar ao lado da Coreia do Sul para contribuir com a sustentabilidade das cadeias industriais e de oferta globais, além de impulsionar a constituição de um sistema de governança global mais justo e razoável.

Yoon Suk-yeol congratulou a realização bem sucedida das Duas Sessões na China deste ano, felicitando os êxitos consideráveis obtidos sob a liderança do líder chinês. O presidente sul-coreano afirmou que nos últimos 30 anos, as cooperações bilaterais conseguiram grandes avanços e trouxeram benefícios reais a ambos os povos. O reforço das cooperações bilaterais será favorável para o desenvolvimento dos dois lados, trazendo benefícios a todos, além de contribuir para a promoção da paz e estabilidade da região nordeste da Ásia. A Coreia do Sul quer estreitar os intercâmbios de alto nível com a China e reforçar a amizade tradicional, a fim de elevar os laços bilaterais para um novo patamar.

