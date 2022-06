Xi Jinping conversa por telefone com presidente dos Emirados Árabes Unidos

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou, por telefone, nesta terça-feira (31) com o recém nomeado presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed.

Xi Jinping apontou que as duas nações consolidam e promovem constantemente a sua parceria estratégica abrangente, conquistando os melhores resultados históricos nas cooperações em diversas áreas. Os esforços conjuntos dos dois lados contra a pandemia de Covid-19 mostraram a resiliência e o futuro promissor das relações bilaterais.

O líder chinês salientou que apoia os Emirados Árabes na busca do seu próprio caminho de desenvolvimento e quer fazer parte do esforço conjunto para defender os interesses de ambas as partes e dos países em desenvolvimento.

A China deseja aprofundar as cooperações com o parceiro no combate à pandemia, assim como combinar a iniciativa de Cinturão e Rota com a estratégia de crescimento dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, o governo chinês vai estreitar o intercâmbio interpessoal e manter contatos frequentes com a nação árabe nos assuntos regionais e internacionais, a fim de defender a paz e a estabilidade do Oriente Médio e do mundo.

Mohamed bin Zayed lembrou da conversa amistosa com o presidente chinês durante as Olimpíadas de Inverno de Beijing, em fevereiro deste ano. O novo presidente dos Emirados Árabes Unidos apontou que os dois países realizaram parcerias frutíferas em diversas áreas e prometeu mais esforços para impulsionar as relações bilaterais, a fim de beneficiar os povos das duas nações.

