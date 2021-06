Xi Jinping conversa por videoconferência com astronautas da Shenzhou-12

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, foi nesta quarta-feira (23) ao Centro de Controle Aeroespacial de Pequim para conversar com os astronautas da espaçonave Shenzhou-12, Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo, que estão trabalhando no módulo espacial Tianhe, e apresentar suas saudações.

Xi Jinping, que é também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China(PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, observou, por videoconferência, a operação do complexo do módulo central Tianhe e da espaçonave Shenzhou-12, assim como os trabalhos dos astronautas.

Os astronautas informaram a Xi Jinping suas condições físicas e de vida, assim como o andamento das atividades na órbita.

O presidente chinês disse que a construção de uma estação espacial é um marco importante para o projeto aeroespacial da China e contribuirá para o uso pacífico do espaço pela humanidade.

