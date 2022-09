Xi Jinping dá diretrizes sobre a defesa nacional e a reforma do exército

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Simpósio sobre a Defesa Nacional e Reformas do Exército foi realizado nesta quarta-feira (21) em Pequim. Na ocasião, os participantes estudaram as diretrizes do presidente chinês, Xi Jinping, em relação ao assunto.

Xi Jinping indicou que desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), o Comitê Central do partido e a Comissão Militar Central aplicaram a estratégia de reforçar o exército através de reformas com determinação e esforços sem precedentes, resolvendo desta forma muitos problemas que atrapalharam a defesa nacional e a construção do exército por muito tempo.

O líder chinês enfatizou que atualmente o mecanismo, a estrutura, bem como o perfil do exército chinês estão renovados, dando uma boa base para realizar os objetivos do 100º aniversário do exército, que ocorrerá em 2027.

