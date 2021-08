Xi Jinping defende a distribuição justa de vacinas no mundo

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou nesta quinta-feira (5) um discurso por escrito para a primeira conferência do Fórum Internacional de Cooperação de Vacinas lembrando que na Cúpula da Saúde realizada em maio deste ano, ele anunciou cinco propostas do governo chinês para a luta contra a pandemia em todo o planeta, entre as quais a criação de um fórum para promover a cooperação na pesquisa e distribuição de vacinas.

O líder chinês enfatizou que a pandemia continua abalando o mundo e espera que o fórum possa fazer contribuições para a distribuição justa de vacinas e para alcançar a vitória o mais cedo possível na luta contra o coronavírus.

Xi Jinping revelou que neste ano a China fornecerá dois bilhões de doses de vacinas para o mundo inteiro e doará US$100 milhões para a iniciativa Covax.

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.