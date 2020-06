Xi Jinping defende construção de forte sistema de saúde pública na China

247 - Durante a realização nesta terça-feira (2), em Pequim, de um simpósio com especialistas e estudiosos, o presidente da China Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) e presidente da Comissão Militar Central, defendeu o fortalecimento do sistema público de saúde.

Observando que a segurança do povo é o alicerce da segurança nacional, Xi pediu prontidão para os piores cenários, uma maior consciência dos perigos potenciais e esforços constantes para evitar os grandes riscos na assistência à saúde.

"Somente desenvolvendo um forte sistema de saúde pública, melhorando os mecanismos de alerta e resposta precoces, aumentando de forma abrangente a capacidade de prevenção, controle e tratamento, tecendo uma rede rigorosa de prevenção e controle e consolidando o muro da quarentena, podemos fornecer uma forte garantia para salvaguardar a saúde do povo", disse Xi.

O primeiro-ministro Li Keqiang e Wang Huning, membro do Secretariado do Comitê Central do PCCh, ambos membros do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh, participaram do simpósio.

Especialistas e estudiosos, incluindo acadêmicos da Academia Chinesa de Engenharia, como Zhong Nanshan, professor em sistema respiratório da Universidade Médica de Guangzhou, e Zhang Boli, chefe da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Tianjin, palestraram e apresentaram sugestões no simpósio, destaca o Diário do Povo.

Ao pronunciar um discurso de grande importância, Xi observou que o Comitê Central do PCCh, diante da inesperada epidemia da Covid-19, levou em conta a situação geral, tomou decisões resolutas e insistiu em colocar a vida e a saúde da população em primeiro lugar.

Graças aos esforços conjuntos e integrais do povo chinês, bem como às medidas mais rigorosas, abrangentes e completas para a prevenção e controle epidêmicos, a China fez grandes conquistas estratégicas na batalha contra a Covid-19, disse Xi.

Em nome do Comitê Central do PCCh, Xi expressou gratidão aos especialistas e estudiosos por suas importantes contribuições para a contenção epidêmica.

O sistema de prevenção e controle de doenças serve como uma importante garantia para proteger a saúde das pessoas e a segurança de saúde pública, bem como para manter a estabilidade econômica e social, observou.

Xi exigiu esforços para tornar as medidas de prevenção de doenças mais calibradas e eficazes, pedindo uma maior reforma na simplificação de sistemas e mecanismos, no esclarecimento das funções e no aperfeiçoamento da competência profissional.

Xi ressaltou a necessidade premente de aumentar a capacidade de monitoramento e alerta epidêmico em estágio inicial para melhorar o sistema de saúde pública, incluindo esforços para um melhor sistema de monitoramento para epidemias e emergências de saúde pública, e um melhor mecanismo de monitoramento para doenças de causas desconhecidas e incidentes de saúde anormais.

Os comitês do Partido e governos de todos os níveis foram solicitados a colocar em prática os mecanismos de trabalho em saúde pública para o estudo e implantação regulares de prevenção e contenção epidêmicas.

Seguindo o princípio de que nada importa mais do que a vida das pessoas, a China mobilizou recursos sem precedentes em todo o país para tratar e resgatar os pacientes com Covid-19 em grande escala, disse Xi.

"De recém-nascidos a centenários, nunca deixamos de fora nenhuma pessoa infectada e nunca desistimos de nenhum paciente. Garantimos que ninguém se preocupe com as despesas de tratamento", apontou Xi.

Xi insistiu em aproveitar as experiências acumuladas na luta contra a Covid-19 e fazer inovações na realização de campanhas de saúde pública, enfatizando a transformação do saneamento ambiental para uma gestão abrangente da saúde em toda a sociedade.

Os comitês do Partido e governos em todos os níveis devem colocar o trabalho de saúde pública em sua lista de prioridades e explorar formas mais eficazes de mobilização, disse Xi.

Observando que a combinação da medicina tradicional chinesa (MTC) e medicina ocidental é uma das principais características da resposta chinesa à Covid-19, Xi instou a melhorar a capacidade de resposta emergencial e tratamento dos hospitais de MTC e a fortalecer a formação de profissionais de MTC para criar uma equipe nacional de MTC de alto calibre para prevenção e tratamento epidêmicos.

Xi ressaltou a necessidade de avançar na revisão de leis, incluindo a Lei de Prevenção e Controle de Doenças Infecciosas, para melhorar as medidas de resposta contra as principais doenças infecciosas emergentes e surtos repentinos.

Afirmando que a ciência e a tecnologia são armas afiadas na batalha da humanidade contra doenças, Xi disse que a humanidade não pode derrotar um grande desastre ou epidemia sem o desenvolvimento científico e a inovação tecnológica.

Ele pediu o aumento dos insumos científicos e tecnológicos no setor da saúde e a atração de mais talentos para pesquisa científica.

Desde o surto epidêmico, a China vem defendendo a visão de construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e trabalhando em estreita colaboração com a Organização Mundial da Saúde e os países relacionados, disse Xi.

Ele acrescentou que a China também compartilhou ativamente as informações sobre a epidemia e o vírus, bem como experiência e medidas de contenção, com a comunidade internacional. Forneceu suporte material e técnico a mais de 100 países e organizações internacionais da melhor maneira possível, disse ele.

Xi acrescentou que a China continuará a cumprir suas obrigações internacionais, desempenhar plenamente seu papel como o maior fornecedor mundial de materiais antiepidêmicos e trabalhar em conjunto para construir uma comunidade de saúde para todos.

