Xi Jinping defende futuro compartilhado para a humanidade em carta a Diálogo Global de Líderes Jovens

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, respondeu nesta terça-feira (10) a carta de integrantes estrangeiros do Diálogo Global de líderes Jovens (em inglês: Global Young Leaders Dialogue - GYLD), em que estimulou a juventude a fortalecer o intercâmbio e contribuir para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

O líder chinês escreveu que está contente de ver que os jovens estrangeiros que estudam, vivem ou trabalham na China, através do GYLD, visitaram vários lugares e conheceram melhor o país asiático.

Xi Jinping citou as cartas dos jovens, nas quais mencionaram que os chineses alcançaram uma vida moderadamente próspera através da sabedoria e do suor. Ele afirmou que a China é grande e populosa. Para desenvolver e revitalizar o país, o mais importante é ter a base nas condições nacionais e seguir o seu próprio caminho. “As práticas mostraram que o novo caminho de modernização no estilo chinês está funcionando bem e pode desenvolver a China da melhor forma e até contribuir para o mundo”, enfatizou Xi Jinping.

O presidente chinês ainda ressaltou que a juventude está sempre acompanhada de sonhos. O Partido Comunista da China (PCCh) completou 100 anos, mas está exatamente na sua melhor idade. Na próxima fase, o PCCh vai lutar incansavelmente para concretizar o sonho chinês da grande revitalização da nação. Xi Jinping acolhe mais jovens estrangeiros que vierem para a China e espera que os jovens chineses e estrangeiros possam incrementar o entendimento por meio de aprendizado mútuo, fazer amigos e crescer juntos através das atividades do GYLD, além de contribuir como uma força jovem para a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade.

