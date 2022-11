Xi Jinping defende “parceria estratégica global” em encontro com Alberto Fernández

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente da China, Xi Jinping, encontrou-se nesta terça-feira (15) em Bali, na Indonésia, com o presidente argentino, Alberto Fernández, dentro das agendas da 17ª Cúpula do G20.

Xi Jinping frisou que a China e a Argentina precisam promover a parceria estratégica global para que obtenham novos resultados. O presidente chinês espera que os dois países possam reforçar o intercâmbio nas experiências da governança, além de colaborarem para seguir caminhos de desenvolvimento que correspondem às realidades nacionais de cada um, às expectativas dos povos e às demandas da era, assim como se apoiar na defesa da soberania, da segurança e dos interesses de desenvolvimento.

Xi Jinping espera se esforçar junto com a parte argentina para a construção do Fórum China-América Latina e para a colaboração estreita em plataformas multilaterais, a fim de implementar a Iniciativa de Desenvolvimento Global e de Segurança Global e construir a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Fernández afirmou que a Argentina será sempre uma amiga e uma irmã da China e estará sempre ao lado do país na defesa da sua soberania e integridade territorial. O presidente argentino espera impulsionar as cooperações com os chineses nas áreas econômica, comercial e financeira, assim como na construção da iniciativa Cinturão e Rota. Fernández declarou ainda que pretende reforçar as colaborações com o país oriental sob os quadros multilaterais e fomentar ativamente o progresso dos laços sino-latino-americanos.

