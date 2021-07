Xi Jinping desenvolve intensa atividade diplomática com países europeus

Nos últimos dias, o presidente da China, Xi Jinping, manteve importantes conversações por telefone com governantes da Grécia e República Tcheca edit

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou na quarta-feira (7) por telefone com o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, e com o presidente da República Tcheca, Milos Zeman, informa a Rádio Internacional da China.

O primeiro-ministro grego manifestou congratulações pelo 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China (PCCh) e afirmou que o PCCh não apenas mudou o futuro da China, mas também a trajetória do desenvolvimento mundial e acredita que, sob a liderança do presidente Xi Jinping, a China continuará alcançando novas grandes conquistas.

Segundo Kyriakos Mitsotakis, a Grécia dá muita importância ao desenvolvimento da relação com a China e está disposta a expandir a cooperação com o país asiático nas áreas de economia, comércio, turismo e desenvolvimento verde entre outras, a fim de promover a relação entre os dois países e alcançar um maior desenvolvimento.

Segundo Xi Jinping, o PCCh promoverá os valores comuns de toda a humanidade, fazendo maiores contribuições para a paz mundial e o progresso humano. O presidente chinês apontou que os dois lados devem continuar entendendo e apoiando de forma mútua seus interesses vitais e grandes preocupações, aprofundando a construção conjunta do Cinturão e Rota e a cooperação China-Países da Europa Central e Oriental para alcançar novos consensos e reunir forças na promoção da paz e desenvolvimento mundial. O líder chinês ainda afirmou que a China está disposta a fortalecer em conjunto com a Grécia o intercâmbio de experiências de governança e aprofundar a amizade tradicional e a cooperação pragmática para promover a relação entre os dois países e alcançar um novo patamar.

Na conversa com o presidente tcheco, Xi Jinping disse que a situação internacional vivencia mudanças profundas atualmente e a humanidade enfrenta desafios comuns como a pandemia de Covid-19. A conservação e o desenvolvimento das relações sino-tchecas correspondem à tendência da era de desenvolvimento pacífico e cooperação por benefícios mútuos, assim como ao desejo comum do povo dos dois países.

Xi Jinping manifestou a esperança de que mais personalidades tchecas tratem de forma correta a China e o desenvolvimento chinês, dediquem esforços para reforçar os contatos e colaborações bilaterais, tratem de maneira apropriada as questões e permitam um relacionamento sadio e dinâmico entre os dois países.

A China apelou para que ambos os lados aproveitem plataformas como a construção conjunta do Cinturão e Rota, aprofundem a cooperação antiepidêmica, promovam a recuperação do trabalho e produção e a revitalização econômica, e que também encorajem o investimento e comércio recíproco a fim de criar mais destaques na cooperação.

Zeman expressou seus parabéns pelo 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China e afirmou esperar que os dois países se esforcem juntos para incentivar a cooperação econômica bilateral. Ele também disse defender que os países reforcem a união e cooperação para enfrentar desafios globais como o terrorismo.

