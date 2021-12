Xi Jinping destaca adaptação da religião à sociedade socialista

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, disse na Conferência Nacional de Trabalho Religioso realizada entre os dias 3 e 4 de dezembro que é necessário orientar as religiões para se adaptarem à sociedade socialista e melhorar a autogestão dos círculos religiosos e a administração baseada na lei em assuntos religiosos.

Xi Jinping enfatizou que é necessário estabelecer um mecanismo de liderança sólido e poderoso, persistir e desenvolver teorias religiosas socialistas com características chinesas, e aderir aos princípios básicos de trabalho religioso do Partido Comunista da China (PCCh).

Segundo o líder chinês, os interesses políticos e financeiros fundamentais de religiosos e não religiosos são unânimes. É necessário garantir a liberdade da crença religiosa, unindo, ao máximo, as pessoas de fé. As organizações religiosas são as pontes e os laços para o Partido e o governo unirem e contactarem as grandes massas de crentes religiosos. É preciso fornecer o apoio e a assistência necessários para o seu trabalho e respeitá-las, de modo que desempenhem o seu papel nos assuntos internos das religiões.

Xi Jinping enfatizou que é necessairo orientar e apoiar as religiões na China para serem guiadas pelos valores-chave do socialismo e aumentar o reconhecimento das personalidades dos círculos religiosos e dos crentes com a pátria, a nação chinesa, a cultura do país, o PCCh e o socialismo com características chinesas.

