Xi Jinping destaca análise da economia chinesa com perspectiva abrangente, dialética e de longo prazo

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou no sábado a análise da situação econômica da China de uma perspectiva abrangente, dialética e de longo prazo, pedindo esforços para fomentar novas oportunidades em meio aos desafios e fazer novos avanços em meio às mudanças, informa a Xinhua.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações ao participar de uma discussão em grupo dos assessores políticos nacionais do setor econômico.

