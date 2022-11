Xi Jinping destaca desenvolvimento saudável das relações sino-americanas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Bali, na Indonésia, na tarde desta segunda-feira (14), um dia antes da Cúpula do G20, que começa nesta terça-feira (15) na cidade.

No encontro, Xi Jinping declarou que a China e os EUA já passaram por mais de 50 anos desde o contato inicial, estabelecimento das relações diplomáticas e até hoje, existindo altos e baixos nesse intercâmbio. Os dois lados acumularam experiências e aprenderam lições. A história mostra a trajetória dessa relação e deve servir como um espelho para guiar o futuro.

A situação atual dos laços bilaterais não corresponde aos interesses essenciais dos dois países e dos povos, nem às expectativas da comunidade internacional. Nós, como os líderes da China e dos EUA, precisamos desempenhar um papel indispensável em encontrar a direção certa para desenvolvimento das relações, de forma a elevar o relacionamento, frisou o líder chinês. Os políticos devem pensar e esclarecer a direção de seu próprio desenvolvimento, bem como a forma de se relacionar com outros países e o mundo.

Na atualidade, as mudanças dos tempos estão acontecendo de forma sem precedentes. A sociedade humana também enfrenta desafios como nunca teve. “Estamos em uma encruzilhada e nos preocupamos com o destino do mundo. Todos os países se preocupam com isso. O mundo espera que a China e os EUA lidem adequadamente com os laços bilaterais. Portanto, o nosso encontro de hoje atrai muita atenção do mundo”, disse Xi Jinping. “Devemos trabalhar com outras nações para aumentar a esperança para a paz mundial e injetar a confiança na estabilidade global, além de adicionar o ímpeto ao desenvolvimento comum”, completou o presidente chinês.

“Gostaria de manter uma comunicação franca e profunda com o senhor Biden sobre as questões estratégicas nas relações China-EUA e os grandes assuntos globais e regionais. Também espero que os dois países se esforcem juntos para impulsionar os laços de volta ao caminho de desenvolvimento saudável e estável, beneficiando os dois lados e o mundo inteiro”, acrescentou o líder chinês.

Biden afirmou que a China e os EUA têm responsabilidade de demonstrar a capacidade em controlar as divergências e evitar a transformação da competição em conflito, além de desenvolver cooperação em questões globais urgentes. “Espero continuar um diálogo aberto e sincero como antes com o presidente Xi Jinping”, comprometeu-se o presidente norte-americano.

