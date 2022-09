Xi Jinping destaca em artigo que China e Cazaquistão devem fortalecer apoio mútuo

Opinião do dirigente chinês foi publicada em artigo assinado na mídia do país da Ásia Central edit

Rádio Internacional da China - Na véspera da visita de Estado à República do Cazaquistão, a convite de seu presidente Kassym-Jomart Tokayev, o presidente chinês, Xi Jinping, publicou um artigo assinado em um jornal cazaque.

Este ano marca o 30º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Cazaquistão. Segundo Xi Jinping, nos últimos 30 anos, os dois países sempre se apoiaram em questões centrais, como a soberania nacional.

No ano passado, as duas nações superaram o impacto adverso da pandemia de Covid-19, possibilitando que o volume de comércio bilateral voltasse à marca de US$ 25 bilhões. Além disso, a China e o Cazaquistão cooperaram em 52 projetos com um valor total de mais de US$ 21,2 bilhões.

Os dois países construíram uma rede de interconexão que abrange estradas, ferrovias, aviação, oleodutos e gasodutos. Existem cinco Institutos Confúcio no Cazaquistão, enquanto a China, por sua vez, tem quatro universidades que estabeleceram centros de estudos sobre o país e duas universidades que abriram cursos da língua cazaque.

Xi Jinping salientou no artigo que os dois países devem continuar fornecendo apoio um ao outro em questões relacionadas aos interesses centrais e principais preocupações, para consolidar as bases políticas das relações bilaterais. Ao mesmo tempo, os dois países devem seguir aprofundando a cooperação de benefício mútuo e salvaguardando a segurança comum, além de fortalecer uma cooperação internacional de forma abrangente.

