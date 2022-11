Xi Jinping destaca engajamento das Forças Armadas aos princípios do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), presidente chinês, presidente da Comissão Militar Central (CMC) e comandante-geral do Centro de Comando de Operações Conjuntas da CMC, Xi Jinping, manifestou, durante visita de inspeção nesta terça-feira (8) ao Centro de Comando de Operações Conjuntas, a atitude clara do novo mandato da CMC para implementar os princípios do 20º Congresso Nacional do PCCh e reforçar integralmente o treinamento e os preparativos para o combate.

O líder chinês apontou que todas as Forças Armadas do país devem focar a atenção e energia nos preparativos de combate e responder efetivamente às suas missões e tarefas na nova era.

