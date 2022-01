Xi Jinping destaca governança rigorosa do Partido Comunista Chinês e promete tolerância zero à corrupção

Presidente da China e secretário-geral do Comitê Central do PCCh discursou na 6ª sessão plenária da 19ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar do partido edit

Rádio Internacional da China - Xi Jinping, secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), sublinhou nesta terça-feira esforços rigorosos e inabaláveis para promover ainda mais a governança plena e rigorosa do Partido.

Xi Jinping também presidente chinês e presidente da Comissão Militar Central, prometeu manter uma postura de tolerância zero em relação à corrupção ao discursar na sexta sessão plenária da 19ª Comissão Central de Inspeção Disciplinar (CCID) do PCCh.

Participaram da reunião membros do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning e Han Zheng.

Zhao Leji, também membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e chefe da CCID, presidiu a reunião.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCCh em 2012, o Comitê Central do PCCh melhorou a conduta do Partido, defendeu a integridade e combateu a corrupção com coragem e determinação sem precedentes, disse Xi Jinping.

"Certas tendências insalubres que não foram contidas por muito tempo foram contidas, muitos problemas que há muito nos atormentavam foram remediados e sérios perigos potenciais no Partido, no país e nas Forças Armadas foram erradicados", disse Xi Jinping.

O problema da governança frouxa e fraca sobre as organizações do Partido foi abordado no nível fundamental, e um caminho bem-sucedido para quebrar o ciclo histórico de ascensão e queda foi aberto por meio da autorreforma do Partido, acrescentou Xi Jinping.

